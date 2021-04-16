Анчелотти: «Я не буду уговаривать Кина остаться в «Эвертоне»

Итальянский тренер Карло Анчелотти, ныне занимающий пост рулевого «Эвертона», высказался относительно будущего форварда Мойзе Кина.

«Я не буду уговаривать Мойзе остаться в нашей команде. У него есть трудовой договор. Сейчас Кин играет в Париже на правах аренды, после чего должен вернуться к нам. Если «ПСЖ» захочет его оставить, то нужно провести переговоры. Мы открыты к диалогу», - передает слова Анчелотти портал Goal.com.

Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до середины 2024-го года. В текущем сезоне чемпионата Франции нападающий сыграл 22 матча, отметившись 12 забитыми мячами.