Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Манчестер Сити» назвал приоритетную цель на летнее трансферное окно

16 Апреля 2021, 11:52,

Руководство «Манчестер Сити» занялось планированием летней трансферной кампании, об этом информирует Football Insider.

Согласно сведениям источника, приоритетной целью «горожан» является полузащитник сборной Англии и бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш. «Манчестер Сити» намерен воспользоваться пунктом о выкупе игрока, прописанном в трудовом соглашении.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Грилиш провел 22 поединка. На счету 25-летнего футболиста шесть забитых мячей и десять голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 баллов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Джек Грилиш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола