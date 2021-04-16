«Манчестер Сити» назвал приоритетную цель на летнее трансферное окно

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16 Апреля 2021, 11:52,
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Руководство «Манчестер Сити» занялось планированием летней трансферной кампании, об этом информирует Football Insider.
Согласно сведениям источника, приоритетной целью «горожан» является полузащитник сборной Англии и бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш. «Манчестер Сити» намерен воспользоваться пунктом о выкупе игрока, прописанном в трудовом соглашении.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Грилиш провел 22 поединка. На счету 25-летнего футболиста шесть забитых мячей и десять голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го года.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Джек Грилиш