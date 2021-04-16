«Манчестер Сити» назвал приоритетную цель на летнее трансферное окно

Руководство «Манчестер Сити» занялось планированием летней трансферной кампании, об этом информирует Football Insider.

Согласно сведениям источника, приоритетной целью «горожан» является полузащитник сборной Англии и бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш. «Манчестер Сити» намерен воспользоваться пунктом о выкупе игрока, прописанном в трудовом соглашении.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Грилиш провел 22 поединка. На счету 25-летнего футболиста шесть забитых мячей и десять голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 баллов.