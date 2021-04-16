«Манчестер Юнайтед» заинтересовался игроком «Фиорентины»

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16 Апреля 2021, 11:25,
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Защитник Никола Миленкович, правами на которого владеет «Фиорентина», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом информирует таблоид The Sun.
Согласно данным источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Руководство флорентийского клуба готово расстаться с Миленковичем за 43 миллиона евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миленкович провел 28 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
После 31-го тура Премьер-лиги «красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Фиорентина, Никола Миленкович
Ого, статья про Фиорентину, без упоминания Кокорина! И даже Миранчук не поучаствовал, сидя на скамейке!