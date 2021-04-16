«Манчестер Сити» определился со звёздным форвардом, который заменит Агуэро

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16 Апреля 2021, 10:58,
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Боссы «Манчестер Сити» определились с нападающим, который заменит в команде Серхио Агуэро. Аргентинский голеадор покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Согласно данным твиттер-аккаунта QueThiJugues, приоритетной цель английского топ-клуба является форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн. «Манчестер Сити» предпримет попытку подписать 27-летнего игрока в летнее трансферное окно.
Ранее СМИ сообщали, что Гарри готов продолжить карьеру в одном из манчестерских клубов.
В текущем сезоне АПЛ Кейн сыграл 29 матчей, забил 19 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт со «шпорами» рассчитан до 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Гарри Кейн