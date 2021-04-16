«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Барселоны»

Французский защитник Самуэль Юмтити, правами на которого владеет каталонская «Барселона», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

Как информирует Barcauniversal, подписать 27-летнего футболиста собирается «Ливерпуль», который испытывает проблемы в центральной зоне обороны. Юмтити готов сменить клубную прописку, поскольку не является стабильным игроком основного состава «Барселоны».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник принял участие в десяти встречах, в которых получил одну желтую карточку. Его трудовой договор рассчитан до 2023-го года.