Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Барселоны»

16 Апреля 2021, 09:39,

Французский защитник Самуэль Юмтити, правами на которого владеет каталонская «Барселона», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

Как информирует Barcauniversal, подписать 27-летнего футболиста собирается «Ливерпуль», который испытывает проблемы в центральной зоне обороны. Юмтити готов сменить клубную прописку, поскольку не является стабильным игроком основного состава «Барселоны».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник принял участие в десяти встречах, в которых получил одну желтую карточку. Его трудовой договор рассчитан до 2023-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Самуэль Юмтити
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