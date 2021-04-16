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Харгривз: «МЮ» не нужен новый форвард, пока в команде есть Кавани»

16 Апреля 2021, 08:39,

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз считает, что манкунианцам не нужно подписывать нового центрфорвада, поскольку в команде есть уругваец Эдинсон Кавани.

«Многие хотят видеть на острие атаки «Манчестер Юнайтед» Эрлинга Холанна или Гарри Кейна, однако я не вижу смысла в приглашении этих нападающих, поскольку в клубе есть Эдинсон Кавани. Не считаю нужным платить более 100 миллионов евро за футболиста со схожими характеристиками», - приводит слова Харгривза портал Goal.com.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Кавани провел 20 матчей, забил семь голов и отдал два ассиста. Его контракт истекает по окончании нынешнего сезона.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Оуэн Харгривз
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