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Ламела хочет вернуться в Италию

15 Апреля 2021, 23:40,

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела может покинуть лондонский клуб.

Как сообщает Calciomercato.com, аргентинский футболист хочет вернуться в Италию, где предметный интерес к нему проявляет «Наполи». Отмечается, что Ламела общается с неаполитанцами последние несколько дней, он с энтузиазмом смотрит на возможность присоединиться к итальянскому клубу и готов пойти на понижение зарплаты.

29-летний Ламела сыграл тридцать один матч за «Тоттенхэм» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Эрика со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Наполи, Эрик Ламела
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