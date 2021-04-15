Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Каррагер: «Ливерпулю» нужно сформировать новую тройку лидеров»

15 Апреля 2021, 20:31,

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о спаде тройки лидеров «Ливерпуля» - Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане.

«У парней спад, что-то нужно менять. Я не говорю о продаже футболистов, но «Ливерпулю» необходимо кого-то купить, чтобы разбить тройку лидеров и сформировать новую», - сказал Каррагер в эфире CBS.

Отметим, что нынешний сезон складывается для «Ливерпуля» не самым лучшим образом, подопечные Юргена Клоппа вылетели из Лиги чемпионов, а в английской Премьер-лиге занимает лишь шестое место после тридцати одного тура, отставая от лидера на двадцать два очка.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джейми Каррагер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола