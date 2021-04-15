Каррагер: «Ливерпулю» нужно сформировать новую тройку лидеров»

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15 Апреля 2021, 20:31,
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Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о спаде тройки лидеров «Ливерпуля» - Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане.
«У парней спад, что-то нужно менять. Я не говорю о продаже футболистов, но «Ливерпулю» необходимо кого-то купить, чтобы разбить тройку лидеров и сформировать новую», - сказал Каррагер в эфире CBS.
Отметим, что нынешний сезон складывается для «Ливерпуля» не самым лучшим образом, подопечные Юргена Клоппа вылетели из Лиги чемпионов, а в английской Премьер-лиге занимает лишь шестое место после тридцати одного тура, отставая от лидера на двадцать два очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Джейми Каррагер