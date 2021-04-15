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Варан ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»

15 Апреля 2021, 20:22,

Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает El Chiringuito, французский футболист ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед», стороны уже близки к достижению соглашения. «Реал» в свою очередь почти отчаялся, в мадридском клубе считают, что им не удастся продлить контракт с Вараном.

27-летний защитник сыграл тридцать шесть матчей за «сливочных» во всех турнирах нынешнего сезона и забил два гола. Действующий контракт Варана с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в семьдесят миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Рафаэль Варан
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