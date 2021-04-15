​Новый спонсор «Тоттенхэма» извинился за издевательские комментарии о клубе

Сотрудничество «Тоттенхэма» и лакокрасочного бренда Dulux началось на минорной ноте. Официальный аккаунт бренда в Twitter позволил себе издевательские комментарии по поводу отсутствия у «шпор» трофеев в клубном музее. Скандальные «твиты» были удалены, а теперь последовали извинения.

«Приносим извинения за сообщения от имени Dulux в ответ на объявление о нашем сотрудничестве с «Тоттенхэмом». Сообщения не отражают того, насколько мы гордимся тем, что стали официальным поставщиком краски для клуба. Мы расследуем случившийся инцидент и приносим свои извинениям всем фанатам «шпор», - говорится в сообщении бренда.