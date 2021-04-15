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​Гринвуд: «Сульшер много раз рассказывал историю о финале Лиги чемпионов 1999 года»

15 Апреля 2021, 17:51,

Молодой футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд высказался по поводу финала Лиги чемпионов 1999 года.

Напомним, в том памятном финале «Манчестер Юнайтед» добился волевой победы над «Баварией» со счётом 2:1. Оба гола «красные дьяволы» провели в добавленное ко второму тайму время. Победный мяч на свой счёт записал Уле Гуннар Сульшер, который незадолго до конца матча вышел на замену.

«Сульшер много раз рассказывал историю о финале Лиги чемпионов 1999 года. Я смотрел тот матч и никогда его не забуду. Уле всё время был готов, о чём он мне рассказывал. Нам также рассказывали об этом в молодёжной команде», - сказал Гринвуд клубной пресс-службе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Мэйсон Гринвуд
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