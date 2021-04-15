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​Новый спонсор начал издеваться над «Тоттенхэмом»

15 Апреля 2021, 14:58,

«Тоттенхэм» объявил о сотрудничестве с лакокрасочным брендом Dulux, однако начало совместного пути сторон началось не лучшим образом. На страничке Dulux в Twitter люди начали писать о том, где клуб должен хранить банки с краской. Компания в ответ опубликовала якобы фото пустого шкафа «Тоттенхэма» для трофеев и подписью: «Продаётся неиспользованный шкаф для трофеев».

Когда другой человек написал о том, что полки шкафа можно покрасить, в Dulux ответили: «Не будь глупым. Перед покраской поверхности должны быть очищены от пыли».

Наконец, один из любителей футбола спросил, смог бы талисман компании – собака – сыграть в обороне «Тоттенхэма». «Она сыграла бы лучше», - ответил аккаунт Dulux.

Указанные «твиты» были удалены. Скриншоты показал портал Goal.com.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм
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