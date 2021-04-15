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Лено планирует покинуть «Арсенал»

15 Апреля 2021, 11:09,

Страж ворот лондонского «Арсенала» Бернд Лено задумался о смене клубной прописки, утверждает The Times.

Согласно информации источника, 29-летний немецкий голкипер пока не вступал в переговоры с «канонирами» о пролонгации сотрудничества. Вратарь открыт для возможного трансфера в другую команду.

Напомним, что Бернд пополнил ряды лондонского коллектива летом 2018-го года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Лено провел 30 поединков, в которых пропустил 34 гола. На счету голкипера девять «сухих» матчей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Бернд Лено
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