Лено планирует покинуть «Арсенал»

Страж ворот лондонского «Арсенала» Бернд Лено задумался о смене клубной прописки, утверждает The Times.

Согласно информации источника, 29-летний немецкий голкипер пока не вступал в переговоры с «канонирами» о пролонгации сотрудничества. Вратарь открыт для возможного трансфера в другую команду.

Напомним, что Бернд пополнил ряды лондонского коллектива летом 2018-го года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Лено провел 30 поединков, в которых пропустил 34 гола. На счету голкипера девять «сухих» матчей.