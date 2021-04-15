Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Кейн хочет перейти в клуб из Манчестера

15 Апреля 2021, 10:12,

Центрфорвард сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн всерьез задумался о смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.

Согласно сведениям источника, 27-летний бомбардир не желает покидать АПЛ и хочет продолжить карьеру в одном из манчестерских клубов, которые проявляют интерес к нему. Кроме «МЮ» и «Манчестер Сити», подписать Кейна хочет французский «ПСЖ».

Действующий трудовой договор Гарри с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2024-го года.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги форвард сыграл 29 матчей, забил 19 мячей (четыре - с пенальти) и сделал 13 голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Гарри Кейн
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