«Ювентус» сделал предложение Агуэро

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15 Апреля 2021, 09:59,
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Руководство туринского «Ювентуса» предпринимает шаги для подписания аргентинского нападающего Серхио Агуэро, контракт которого с «Манчестер Сити» истекает грядущим летом.
Согласно данным Transfer News Live, «старая синьора» сделала 32-летнему футболисту официальное предложение. Итальянский гранд рассчитывает подписать с Агуэро контракт, который будет рассчитан до лета 2023-го года.
Ранее СМИ сообщали, что агент нападающего ведет переговоры с каталонской «Барселоной».
В составе «Манчестер Сити» Серхио выступает с 2011-го года. Он является лучшим голеадором «горожан» в истории клуба.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Серхио Агуэро