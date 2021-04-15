Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Три клуба АПЛ претендуют на Белотти

15 Апреля 2021, 09:09,

Итальянский бомбардир Андреа Белотти, который близок к уходу из «Торино», пользуется спросом среди английских топ-клубов. Об этом информирует Tuttosport.

Согласно данным источника, 27-летний нападающий находится в сфере интересов лондонского «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Ранее о желании подписать Белотти заявил еще один столичный клуб - «Челси».

Напомним, что действующее трудовое соглашение форварда с туринским клубом рассчитано до середины 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше Серии А нападающий провел 27 поединков, отметившись 12 забитыми мячами (три - с пенальти) и пятью результативными передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андреа Белотти
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