Три клуба АПЛ претендуют на Белотти

Итальянский бомбардир Андреа Белотти, который близок к уходу из «Торино», пользуется спросом среди английских топ-клубов. Об этом информирует Tuttosport.

Согласно данным источника, 27-летний нападающий находится в сфере интересов лондонского «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Ранее о желании подписать Белотти заявил еще один столичный клуб - «Челси».

Напомним, что действующее трудовое соглашение форварда с туринским клубом рассчитано до середины 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше Серии А нападающий провел 27 поединков, отметившись 12 забитыми мячами (три - с пенальти) и пятью результативными передачами.