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​«Тоттенхэм» планирует переговоры с Сарри

14 Апреля 2021, 23:17,

Маурицио Сарри может сменить Жозе Моуринью на должности главного тренера «Тоттенхэма». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, представители лондонского клуба могут провести переговоры с тренером уже на следующей неделе.

«Тоттенхэм» переживает не лучший период под руководством Жозе Моуринью, и руководство лондонского клуба задумывается о переменах на тренерском мостике в конце сезона. На текущий момент «шпоры» занимают только седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Напомним, что Маурицио Сарри находится без работы с лета после увольнения из «Ювентуса».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Маурицио Сарри
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