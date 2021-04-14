​«Тоттенхэм» планирует переговоры с Сарри

Маурицио Сарри может сменить Жозе Моуринью на должности главного тренера «Тоттенхэма». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, представители лондонского клуба могут провести переговоры с тренером уже на следующей неделе.

«Тоттенхэм» переживает не лучший период под руководством Жозе Моуринью, и руководство лондонского клуба задумывается о переменах на тренерском мостике в конце сезона. На текущий момент «шпоры» занимают только седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Напомним, что Маурицио Сарри находится без работы с лета после увольнения из «Ювентуса».