Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Иранский канал более ста раз прерывал трансляцию матча АПЛ из-за ног ассистентки рефери

14 Апреля 2021, 21:38,

Трансляция матча Премьер-лиги Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед», которая проходила на государственном канале Ирана, прерывалась более сотни раз. Об этом сообщает Daily Mail.

Трансляция игры прерывалась в моменты, когда в кадре оказывалась Шан Мэсси-Эллис – женщина-лайнсмэн. Иранские власти запрещают демонстрировать на государственном телевидении женщин с незакрытыми ногами. Ассистентка рефери работала в шортах, поэтому зрители могли видеть часть её ног между шортами и гетрами.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Тоттенхэм» с результатом 3:1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм
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