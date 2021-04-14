​Иранский канал более ста раз прерывал трансляцию матча АПЛ из-за ног ассистентки рефери

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14 Апреля 2021, 21:38,
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Трансляция матча Премьер-лиги Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед», которая проходила на государственном канале Ирана, прерывалась более сотни раз. Об этом сообщает Daily Mail.
Трансляция игры прерывалась в моменты, когда в кадре оказывалась Шан Мэсси-Эллис – женщина-лайнсмэн. Иранские власти запрещают демонстрировать на государственном телевидении женщин с незакрытыми ногами. Ассистентка рефери работала в шортах, поэтому зрители могли видеть часть её ног между шортами и гетрами.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Тоттенхэм» с результатом 3:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм