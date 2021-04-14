Сульшер: «Мы будем рады, если Лингард вернётся»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о полузащитнике Джесси Лингарде, выступающем за «Вест Хэм» на правах аренды.

«Джесси играет великолепно с тех пор, как ушел, я уже много раз говорил об этом, очень много. Мы могли бы поступить эгоистично и не отдавать его, потому что он всегда может принести пользу «Манчестер Юнайтед», Джесси никогда не жалуется и не доставляет мне проблем, он просто работал, много работал.

Он заслужил право выходить на поле, именно поэтому мы позволили ему перейти в «Вест Хэм», Лингард отдавал всего себя за «Манчестер Юнайтед», нет никаких вопросов. Конечно, мы будем рады, если он вернётся», - цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».