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Сульшер: «Мы будем рады, если Лингард вернётся»

14 Апреля 2021, 19:41,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о полузащитнике Джесси Лингарде, выступающем за «Вест Хэм» на правах аренды.

«Джесси играет великолепно с тех пор, как ушел, я уже много раз говорил об этом, очень много. Мы могли бы поступить эгоистично и не отдавать его, потому что он всегда может принести пользу «Манчестер Юнайтед», Джесси никогда не жалуется и не доставляет мне проблем, он просто работал, много работал.

Он заслужил право выходить на поле, именно поэтому мы позволили ему перейти в «Вест Хэм», Лингард отдавал всего себя за «Манчестер Юнайтед», нет никаких вопросов. Конечно, мы будем рады, если он вернётся», - цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Джесси Лингард
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