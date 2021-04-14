Бельерин покинет «Арсенал» летом

«Арсенал» будет активно работать на трансферном рынке в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, «канониры» займутся поиском правого защитника – это приоритетная позиция для усиления. Отмечается, что Эктор Бельерин с огромной долей вероятности покинет «Арсенал» летом.

26-летний испанец сыграл тридцать один матч за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Контракт Бельерина с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в двадцать пять миллионов евро.