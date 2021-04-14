«ПСЖ» в ближайшее время начнёт переговоры с «Эвертоном» по Кину

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14 Апреля 2021, 14:22,
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«ПСЖ» хочет выкупить нападающего «Эвертона» Мойзе Кина.
Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, французский клуб уже в ближайшее время начнёт переговоры с «ирисками» о выкупе Кина. «Эвертон» планирует выручить с продажи молодого нападающего не менее 40 миллионов евро, если сторонам не удастся договориться, то за Кина могут побороться итальянские клубы.
21-летний итальянец выступает за «ПСЖ» на правах аренды, в нынешнем сезоне он сыграл тридцать три матча за парижан во всех турнирах, забил шестнадцать голов и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость Кина оценивается в 35 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Эвертон, Мойзе Кин