Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«ПСЖ» в ближайшее время начнёт переговоры с «Эвертоном» по Кину

14 Апреля 2021, 14:22,

«ПСЖ» хочет выкупить нападающего «Эвертона» Мойзе Кина.

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, французский клуб уже в ближайшее время начнёт переговоры с «ирисками» о выкупе Кина. «Эвертон» планирует выручить с продажи молодого нападающего не менее 40 миллионов евро, если сторонам не удастся договориться, то за Кина могут побороться итальянские клубы.

21-летний итальянец выступает за «ПСЖ» на правах аренды, в нынешнем сезоне он сыграл тридцать три матча за парижан во всех турнирах, забил шестнадцать голов и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость Кина оценивается в 35 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Эвертон, Мойзе Кин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола