«ПСЖ» в ближайшее время начнёт переговоры с «Эвертоном» по Кину

«ПСЖ» хочет выкупить нападающего «Эвертона» Мойзе Кина.

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, французский клуб уже в ближайшее время начнёт переговоры с «ирисками» о выкупе Кина. «Эвертон» планирует выручить с продажи молодого нападающего не менее 40 миллионов евро, если сторонам не удастся договориться, то за Кина могут побороться итальянские клубы.

21-летний итальянец выступает за «ПСЖ» на правах аренды, в нынешнем сезоне он сыграл тридцать три матча за парижан во всех турнирах, забил шестнадцать голов и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость Кина оценивается в 35 миллионов евро.