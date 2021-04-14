«Арсенал» продлил контракт с Болагуном

Полузащитник Фоларин Болагун останется в «Арсенале».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», «канониры» продлили контракт с футболистом, новое соглашение рассчитано до июня 2025 года. Отмечается, что Болагуну поступило около пятнадцати предложений от разных клубов, которые хотели подписать его летом в качестве свободного агента, но руководство «Арсенала» и Артета убедили Фоларина остаться в стане лондонцев.

19-летний англичанин сыграл всего пять матчей за «Арсенал», забил два гола и отдал одну голевую передачу, а его предыдущий контракт истекал летом нынешнего года.