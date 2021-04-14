«Тоттенхэм» рассматривает трёх кандидатов на замену Моуринью

Руководство лондонского «Тоттенхэма» задумалось над увольнением португальца Жозе Моуринью с поста главного тренера команды, об этом рапортует Daily Express.

Согласно данным источника, столичный клуб обратил внимание на наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту. Португалец считается приоритетным вариантом для «шпор». Также в шорт-листе «Тоттенхэма» находятся Маурицио Сарри и Брендан Роджерс.

После 31-го тура английской Премьер-лиги лондонская команда набрала 49 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

Напомним, что «шпоры» вылетели из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, уступив загребскому «Динамо».