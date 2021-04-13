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«Челси» готов построить команду вокруг Дибалы

13 Апреля 2021, 14:54,

Будущее Пауло Дибалы остаётся обсуждаемой темой в футбольных кругах. Sport Witness со ссылкой на итальянский Tuttosport сообщает о том, что одним из вариантов для аргентинского форварда является «Челси». По данным источника, лондонский клуб готов приобрести Дибалу и сделать его центральной фигурой проекта, построив вокруг него команду.

Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце июня 2022 года. Поскольку прогресса в переговорах по новому трудовому соглашению достигнуть не удаётся, туринский клуб будет готов рассмотреть варианты с продажей игрока будущим летом.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Ювентус, Пауло Дибала, Трансферы футбола - лето 2021
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