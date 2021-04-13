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«Манчестер Юнайтед» готов обменять Погба на Роналду

13 Апреля 2021, 13:44,

Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть туринский «Ювентус» и переехать в английскую Премьер-лиги. Интерес к 36-летнему бомбардиру проявляет «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует Calciomercato.

Как сообщает источник, «красные дьяволы» готовы обменять полузащитника Поля Погба на португальского голеадора, которого «старая синьора» планирует продать летом из-за высокой заработной платы. Контракт Роналду с «бьянконери» истекает летом 2022-го года.

Криштиану уже выступал за манкунианский гранд. Он защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003-го по 2009-й год.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Криштиану Роналду, Поль Погба
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Комментарии (1)
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andpet
13 Апреля 2021, 14:18

думаю это утка.никто не будем менять его.погба стоимость 80 лямов роналду от силы 35.

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