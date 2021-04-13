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Коул советует «МЮ» продать Лингарда

13 Апреля 2021, 11:38,

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался насчет будущего атакующего полузащитника манкунианцев Джесси Лингарда, выступающего в аренде за лондонский «Вест Хэм».

«Лингард ухватился за свой шанс, он отлично проявляет себя в аренде. Перед «МЮ» стоит вопрос: вернуть Джесси или продать его летом за хорошую сумму? Я бы советовал клубу расстаться с игроком. Лингарду нужно уходить, чтобы продолжать стабильно играть», - приводит слова Коула talkSPORT.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии 28-летний вингер провел девять поединков, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джесси Лингард, Энди Коул
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