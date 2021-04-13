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«Арсенал» намерен подписать лучшего бомбардира чемпионата Шотландии

13 Апреля 2021, 08:03,

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар продолжает находиться в сфере интересов лондонского «Арсенала», утверждает издание The Telegraph.

«Канониры» видят в нем замену Александру Ляказетту, который может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему французу со стороны мадридского «Атлетико».

Напомним, что Эдуар является воспитанником академии «ПСЖ». В составе «Селтика» он выступает с 2017-го года.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Шотландии форвард сыграл 27 поединков, отметившись 16 забитыми мячами. Одсонн является лучшим бомбардиром местной лиги.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Одсонн Эдуар
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Комментарии (1)
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Super fanat
13 Апреля 2021, 09:59

Какой-то слабый кандидат, не хотелось бы, чтобы его покупали вместо Ляказетта или того же Обамеянга. У нас есть молодые ребята и кем комплектовать состаа.

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