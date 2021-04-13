«Арсенал» намерен подписать лучшего бомбардира чемпионата Шотландии

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар продолжает находиться в сфере интересов лондонского «Арсенала», утверждает издание The Telegraph.

«Канониры» видят в нем замену Александру Ляказетту, который может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему французу со стороны мадридского «Атлетико».

Напомним, что Эдуар является воспитанником академии «ПСЖ». В составе «Селтика» он выступает с 2017-го года.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Шотландии форвард сыграл 27 поединков, отметившись 16 забитыми мячами. Одсонн является лучшим бомбардиром местной лиги.