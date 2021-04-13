Весёлый матч «Брайтона» и «Эвертона» завершился нулями

«Брайтон» принимал «Эвертон» в заключительном матче 31-го тура АПЛ. Игра получилась весьма событийной с обилием опасных моментов, вот только мяч упорно не шел в ворота. Хозяева поля были гораздо острее соперника, который не может победить вот уже четыре матча кряду. Финальный свисток прозвучал при счете 0:0.

«Брайтон» поднялся на 15-е место, его соперник - восьмой.