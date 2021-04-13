Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Весёлый матч «Брайтона» и «Эвертона» завершился нулями

13 Апреля 2021, 00:07,

«Брайтон» принимал «Эвертон» в заключительном матче 31-го тура АПЛ. Игра получилась весьма событийной с обилием опасных моментов, вот только мяч упорно не шел в ворота. Хозяева поля были гораздо острее соперника, который не может победить вот уже четыре матча кряду. Финальный свисток прозвучал при счете 0:0.

«Брайтон» поднялся на 15-е место, его соперник - восьмой.

Протокол игры  
Брайтон 0:0 Эвертон
Санчес Роберт Уайт Бен Данк Льюис   52' Вельтман Йоел Гросс Паскаль Лаллана Адам Биссума Ив Модер Якуб   87' (Бёрн Дэн (   87') Троссар Леандро Мопе Нил   87' (Джаханбакш Алиреза (   87') Уэлбек Данни
Запасные: Зачири Анди Макаллистер Алексис Альсате Стивен Стил Джейсон Искьердо Хосе Прёппер Дэви Уэбстер Адам
Ольсен Робин Годфри Бен Мина Йерри   58' (Айуоби Алекс (   58') Кин Майкл   82' Коулмэн Шеймус Дэвис Том   88' (Бродхед Нейтан (   88') Холгейт Мэйсон   90' Сигурдссон Гильфи Динь Люка Родригес Хамес Ришарлисон
Запасные: Джон Кайл Нкунку Нильс Виржиния Жоау Тайрер Харри
12 апреля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Брайтон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола