Весёлый матч «Брайтона» и «Эвертона» завершился нулями

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13 Апреля 2021, 00:07,
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«Брайтон» принимал «Эвертон» в заключительном матче 31-го тура АПЛ. Игра получилась весьма событийной с обилием опасных моментов, вот только мяч упорно не шел в ворота. Хозяева поля были гораздо острее соперника, который не может победить вот уже четыре матча кряду. Финальный свисток прозвучал при счете 0:0.
«Брайтон» поднялся на 15-е место, его соперник - восьмой.
Протокол игры
Санчес Роберт • Уайт Бен • Данк Льюис • 52'Вельтман Йоел • Гросс Паскаль • Лаллана Адам • Биссума Ив • Модер Якуб 87' ( Бёрн Дэн ( 87') • Троссар Леандро • Мопе Нил 87' ( Джаханбакш Алиреза ( 87') • Уэлбек Данни
Запасные: Зачири Анди • Макаллистер Алексис • Альсате Стивен • Стил Джейсон • Искьердо Хосе • Прёппер Дэви • Уэбстер Адам
Ольсен Робин • Годфри Бен • Мина Йерри 58' ( Айуоби Алекс ( 58') • Кин Майкл • 82'Коулмэн Шеймус • Дэвис Том 88' ( Бродхед Нейтан ( 88') • Холгейт Мэйсон • 90'Сигурдссон Гильфи • Динь Люка • Родригес Хамес • Ришарлисон
Запасные: Джон Кайл • Нкунку Нильс • Виржиния Жоау • Тайрер Харри
12 апреля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Брайтон