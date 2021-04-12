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«ПСЖ», «Интер» и «Реал» следят за Лингардом

12 Апреля 2021, 14:14,

Прекрасные выступления полузащитника Джесси Лингарда не остаются незамеченными.

Как сообщает ESPN, за футболистом следят «ПСЖ», «Интер» и мадридский «Реал». Выкупить Лингарда у «Манчестер Юнайтед» хочет и сам «Вест Хэм», но англичанин ещё не принял решение относительно своего будущего.

28-летний полузащитник сыграл двенадцать матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в пятнадцать миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, ПСЖ, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Джесси Лингард
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