«ПСЖ», «Интер» и «Реал» следят за Лингардом

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12 Апреля 2021, 14:14,
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Прекрасные выступления полузащитника Джесси Лингарда не остаются незамеченными.
Как сообщает ESPN, за футболистом следят «ПСЖ», «Интер» и мадридский «Реал». Выкупить Лингарда у «Манчестер Юнайтед» хочет и сам «Вест Хэм», но англичанин ещё не принял решение относительно своего будущего.
28-летний полузащитник сыграл двенадцать матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в пятнадцать миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, ПСЖ, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Джесси Лингард