«ПСЖ», «Интер» и «Реал» следят за Лингардом

Прекрасные выступления полузащитника Джесси Лингарда не остаются незамеченными.

Как сообщает ESPN, за футболистом следят «ПСЖ», «Интер» и мадридский «Реал». Выкупить Лингарда у «Манчестер Юнайтед» хочет и сам «Вест Хэм», но англичанин ещё не принял решение относительно своего будущего.

28-летний полузащитник сыграл двенадцать матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в пятнадцать миллионов евро.