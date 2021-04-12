Моуринью впервые в карьере потерпел 10 поражений в чемпионате

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги состоялся матч между лондонским «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась поражением столичного коллектива со счетом 1:3. Эта неудача стала десятой для «шпор» в нынешнем сезоне АПЛ.

Согласно информации Squawka, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью впервые в своей карьере проиграл десять поединков в рамках одного сезона чемпионата.

После 31-го тура «Тоттенхэм» имеет в своем активе 49 набранных баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Моуринью проведут на выезде против «Эвертона».