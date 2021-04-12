Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Клопп - фаворит на замену Флика в «Баварии»

12 Апреля 2021, 11:45,

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп может сменить английскую Премьер-лигу на немецкую Бундеслигу грядущим летом, об этом информирует 90min.

Согласно данным издания, заинтересованность в услугах 53-летнего специалиста проявляет руководство мюнхенской «Баварии». Немецкий гранд считает Клоппа приоритетным вариантом на случай ухода Ханса-Дитера Флика, которого сватают на пост главного тренера сборной Германии.

Напомним, что Юрген имеет большой опыт работы в чемпионате Германии. На родине специалист успешно тренировал «Майнц» (2001-2008) и дортмундскую «Боруссию» (2008-2015).

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик
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