Клопп - фаворит на замену Флика в «Баварии»

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12 Апреля 2021, 11:45,
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп может сменить английскую Премьер-лигу на немецкую Бундеслигу грядущим летом, об этом информирует 90min.
Согласно данным издания, заинтересованность в услугах 53-летнего специалиста проявляет руководство мюнхенской «Баварии». Немецкий гранд считает Клоппа приоритетным вариантом на случай ухода Ханса-Дитера Флика, которого сватают на пост главного тренера сборной Германии.
Напомним, что Юрген имеет большой опыт работы в чемпионате Германии. На родине специалист успешно тренировал «Майнц» (2001-2008) и дортмундскую «Боруссию» (2008-2015).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик