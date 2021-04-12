Рой Кин советует Кейну перейти в «Манчестер Юнайтед»

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12 Апреля 2021, 10:33,
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Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что форварду лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейну стоит продолжить карьеру в стане манкунианцев.
«Кейну стоит внимательно посмотреть на нынешнюю команду «МЮ» и увидеть, какого прогресса они добились за последний год. Он мог бы стать важным звеном этого коллектива. Думаю, ему стоит задуматься над трансфером в «Манчестер Юнайтед», - приводит слова ирландца портал Goal.
Кейн всю свою карьеру выступает за «Тоттенхэм». Его трудовой договор рассчитан до середины 2024-го года.
В текущем сезоне АПЛ нападающий провел 29 поединков, отметившись 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Кейн, Рой Кин