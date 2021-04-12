Рой Кин советует Кейну перейти в «Манчестер Юнайтед»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что форварду лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейну стоит продолжить карьеру в стане манкунианцев.

«Кейну стоит внимательно посмотреть на нынешнюю команду «МЮ» и увидеть, какого прогресса они добились за последний год. Он мог бы стать важным звеном этого коллектива. Думаю, ему стоит задуматься над трансфером в «Манчестер Юнайтед», - приводит слова ирландца портал Goal.

Кейн всю свою карьеру выступает за «Тоттенхэм». Его трудовой договор рассчитан до середины 2024-го года.

В текущем сезоне АПЛ нападающий провел 29 поединков, отметившись 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.