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Рой Кин советует Кейну перейти в «Манчестер Юнайтед»

12 Апреля 2021, 10:33,

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что форварду лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейну стоит продолжить карьеру в стане манкунианцев.

«Кейну стоит внимательно посмотреть на нынешнюю команду «МЮ» и увидеть, какого прогресса они добились за последний год. Он мог бы стать важным звеном этого коллектива. Думаю, ему стоит задуматься над трансфером в «Манчестер Юнайтед», - приводит слова ирландца портал Goal.

Кейн всю свою карьеру выступает за «Тоттенхэм». Его трудовой договор рассчитан до середины 2024-го года.

В текущем сезоне АПЛ нападающий провел 29 поединков, отметившись 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Кейн, Рой Кин
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