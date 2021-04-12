Испанский гранд может арендовать де Хеа

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12 Апреля 2021, 09:35,
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Испанский голкипер Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. Руководство английского гранда готово отпустить 30-летнего игрока в аренду.
Согласно данным The Mirror, заинтересованность в услугах вратаря проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб может арендовать Давида в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что контракт де Хеа с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2023-го года и включает в себя пункт о пролонгации на сезон.
В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги голкипер провел 24 поединка, в которых пропустил 27 мячей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Давид Де Хеа
вот и нафига он реалу? Полировать скамью там? Там Куртуа играет
Думаю, при таких раскладах, на лавку присядет носатый...закрывая даже часть з/п Давидки, держать его на лавке - нонсенс...а нам, по ходу, это на руку