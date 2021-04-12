Испанский гранд может арендовать де Хеа

Испанский голкипер Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. Руководство английского гранда готово отпустить 30-летнего игрока в аренду.

Согласно данным The Mirror, заинтересованность в услугах вратаря проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб может арендовать Давида в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что контракт де Хеа с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2023-го года и включает в себя пункт о пролонгации на сезон.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги голкипер провел 24 поединка, в которых пропустил 27 мячей.