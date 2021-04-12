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Испанский гранд может арендовать де Хеа

12 Апреля 2021, 09:35,

Испанский голкипер Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. Руководство английского гранда готово отпустить 30-летнего игрока в аренду.

Согласно данным The Mirror, заинтересованность в услугах вратаря проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб может арендовать Давида в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что контракт де Хеа с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2023-го года и включает в себя пункт о пролонгации на сезон.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги голкипер провел 24 поединка, в которых пропустил 27 мячей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Давид Де Хеа
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Комментарии (2)
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0
Reich83
12 Апреля 2021, 10:24

вот и нафига он реалу? Полировать скамью там? Там Куртуа играет

0
snk6565
12 Апреля 2021, 11:17

Думаю, при таких раскладах, на лавку присядет носатый...закрывая даже часть з/п Давидки, держать его на лавке - нонсенс...а нам, по ходу, это на руку

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