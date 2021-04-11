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Ляказетт: «Важная победа»

11 Апреля 2021, 23:26,

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в тридцать первом туре английской Премьер-лиги.

«Это была важная победа, отличный день для нас. В четверг я упустил очень хороший момент, поэтому хотел забить сегодня. Мне не хватало уверенности. Я знаю, что у нашей команды есть класс, но иногда мы допускаем непозволительные ошибки», - цитирует Ляказетта BBC.

29-летний форвард сыграл тридцать семь матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пятнадцать голов и отдал три голевые передачи. Контракт француза с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Александр Ляказетт
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