Ляказетт: «Важная победа»

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в тридцать первом туре английской Премьер-лиги.

«Это была важная победа, отличный день для нас. В четверг я упустил очень хороший момент, поэтому хотел забить сегодня. Мне не хватало уверенности. Я знаю, что у нашей команды есть класс, но иногда мы допускаем непозволительные ошибки», - цитирует Ляказетта BBC.

29-летний форвард сыграл тридцать семь матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пятнадцать голов и отдал три голевые передачи. Контракт француза с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2022 года.