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Артета: «Команда выступила на высоком уровне»

11 Апреля 2021, 23:18,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал гостевую победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

«Я очень доволен тем, как мы играли. Нам удалось забить несколько действительно хороших голов и контролировать игру. Сегодня команда выступила на высоком уровне. С самого начала я чувствовал, что ребята сегодня в своей тарелке, всё сложилось удачно.

Позиция Джаки? Это первый раз, когда Гранит появился на поле на позиции левого защитника, думаю, что это отличный шанс для него, у Джаки есть всё, чтобы играть на фланге обороны», - цитирует Артету BT Sport.

«Арсенал» занимает девятое место в английской Премьер-лиге после тридцати одного тура.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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