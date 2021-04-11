Артета: «Команда выступила на высоком уровне»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал гостевую победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

«Я очень доволен тем, как мы играли. Нам удалось забить несколько действительно хороших голов и контролировать игру. Сегодня команда выступила на высоком уровне. С самого начала я чувствовал, что ребята сегодня в своей тарелке, всё сложилось удачно.

Позиция Джаки? Это первый раз, когда Гранит появился на поле на позиции левого защитника, думаю, что это отличный шанс для него, у Джаки есть всё, чтобы играть на фланге обороны», - цитирует Артету BT Sport.

«Арсенал» занимает девятое место в английской Премьер-лиге после тридцати одного тура.