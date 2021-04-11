Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал» встретились в 31-м туре чемпионата Англии. Первые уже в следующем туре могут официально оформить прощание с первой лигой и сегодня не блистали. «Канониры» воплотили свое преимущество в три гола. Александр Ляказетт получил начало разгрому после паса пяткой от Дани Себальоса. Во втором тайме Николя Пепе после перехвата мяча промчался к воротам, но не переиграл голкипера, а на добивании отменно сработал Габриэл Мартинелли. Незадолго до финального свистка Ляказетт оформил дубль, завершив великолепный проникающий пас Томаса Парти - 3:0.

«Арсенал» с 45 очками поднялся на девятое место из нижней половины таблицы.