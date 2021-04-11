Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Шеффилд Юнайтед»

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11 Апреля 2021, 22:56,
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«Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал» встретились в 31-м туре чемпионата Англии. Первые уже в следующем туре могут официально оформить прощание с первой лигой и сегодня не блистали. «Канониры» воплотили свое преимущество в три гола. Александр Ляказетт получил начало разгрому после паса пяткой от Дани Себальоса. Во втором тайме Николя Пепе после перехвата мяча промчался к воротам, но не переиграл голкипера, а на добивании отменно сработал Габриэл Мартинелли. Незадолго до финального свистка Ляказетт оформил дубль, завершив великолепный проникающий пас Томаса Парти - 3:0.
«Арсенал» с 45 очками поднялся на девятое место из нижней половины таблицы.
Протокол игры
|33' Ляказетт Александр (0:1)
|71' Мартинелли Габриэл (0:2)
|85' Ляказетт Александр (0:3)
Ремсдейл Аарон • Ампаду Этан • 90'Иган Джон • Стивенс Энда • Бэлдок Джордж • Ландстрем Джон • Норвуд Оливер • Флек Джон • Осборн Бен • Макголдрик Дэвид 64' ( Брюстер Риан ( 64') • Бёрк Оливер 64' ( Макбарни Оливер ( 64' Муссе Ли 83')
Запасные: Брайан Кин • Богл Джейден • Лоу Макс • Джагелка Фил • Фодеринхэм Уэсли • Ндиайе Илиман
Лено Бернд • Чамберс Калум • Холдинг Роб • Мари Пабло • 80'Джака Гранит • Парти Томас • Себальос Дани • Пепе Николя • Сака Букайо 69' ( Виллиан Боргес ( 69') • Мартинелли Габриэл 83' ( Эльнени Мохамед ( 83') • Ляказетт Александр 89' ( Нкетиа Эдди ( 89')
Запасные: Нелсон Райс • Райан Мэтт • Бельерин Эктор • Седрик Соареш • Азиз Мигель • Габриэль дос Сантос
11 апреля. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Шеффилд Юнайтед
Вроде играли и облегчённым составом (Пепе вышел, Себальос, Мартинелли), а вышло даже чуть ли не лучше, чем с оптимальным составом. Наверное, потому что Шеффилд Юнайтед был совсем мёртв. Ну да ладно, Арсеналу в турнирной таблице это вистов совсем не делает! Победили хоть, не проиграли, уже радует. Плюс настроения может придаст для рыка в ЛЕ. Там-то на классе должны тащить, надеюсь, силы остались после этого поединка. А так можно порадоваться за Ляку только, обрёл форму парень и задвинул в запас Обаму... Интересно, уходит летом или нет, но сейчас приносит исключительно пользу! Хоть в Праге и все атакующие мощности понадобятся: и Обама, и Ляказетт, и Мартинелли. Этот матч же будет считать краткой разминкой перед решающей битвой. С победой, Арсенал. И удачи в четверг.
Вот когда молодцы - тогда молодцы. Пусть и с аутсайдером. Успехов Арсеналу со Славией, нам нужны английские финалы!)