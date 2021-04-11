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Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Шеффилд Юнайтед»

11 Апреля 2021, 22:56,

«Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал» встретились в 31-м туре чемпионата Англии. Первые уже в следующем туре могут официально оформить прощание с первой лигой и сегодня не блистали. «Канониры» воплотили свое преимущество в три гола. Александр Ляказетт получил начало разгрому после паса пяткой от Дани Себальоса. Во втором тайме Николя Пепе после перехвата мяча промчался к воротам, но не переиграл голкипера, а на добивании отменно сработал Габриэл Мартинелли. Незадолго до финального свистка Ляказетт оформил дубль, завершив великолепный проникающий пас Томаса Парти - 3:0.

«Арсенал» с 45 очками поднялся на девятое место из нижней половины таблицы.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал
    33' Ляказетт Александр (0:1)
    71' Мартинелли Габриэл (0:2)
    85' Ляказетт Александр (0:3)
Ремсдейл Аарон Ампаду Этан   90' Иган Джон Стивенс Энда Бэлдок Джордж Ландстрем Джон Норвуд Оливер Флек Джон Осборн Бен Макголдрик Дэвид   64' (Брюстер Риан (   64') Бёрк Оливер   64' (Макбарни Оливер (   64' Муссе Ли   83')
Запасные: Брайан Кин Богл Джейден Лоу Макс Джагелка Фил Фодеринхэм Уэсли Ндиайе Илиман
Лено Бернд Чамберс Калум Холдинг Роб Мари Пабло   80' Джака Гранит Парти Томас Себальос Дани Пепе Николя Сака Букайо   69' (Виллиан Боргес (   69') Мартинелли Габриэл   83' (Эльнени Мохамед (   83') Ляказетт Александр   89' (Нкетиа Эдди (   89')
Запасные: Нелсон Райс Райан Мэтт Бельерин Эктор Седрик Соареш Азиз Мигель Габриэль дос Сантос
11 апреля. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Шеффилд Юнайтед
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
11 Апреля 2021, 23:47

Вроде играли и облегчённым составом (Пепе вышел, Себальос, Мартинелли), а вышло даже чуть ли не лучше, чем с оптимальным составом. Наверное, потому что Шеффилд Юнайтед был совсем мёртв. Ну да ладно, Арсеналу в турнирной таблице это вистов совсем не делает! Победили хоть, не проиграли, уже радует. Плюс настроения может придаст для рыка в ЛЕ. Там-то на классе должны тащить, надеюсь, силы остались после этого поединка. А так можно порадоваться за Ляку только, обрёл форму парень и задвинул в запас Обаму... Интересно, уходит летом или нет, но сейчас приносит исключительно пользу! Хоть в Праге и все атакующие мощности понадобятся: и Обама, и Ляказетт, и Мартинелли. Этот матч же будет считать краткой разминкой перед решающей битвой. С победой, Арсенал. И удачи в четверг.

0
CELTIC FROST
11 Апреля 2021, 23:22

Вот когда молодцы - тогда молодцы. Пусть и с аутсайдером. Успехов Арсеналу со Славией, нам нужны английские финалы!)

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