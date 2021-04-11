Сульшер: «Мы не можем позволить судейским решениям испортить сезон»

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11 Апреля 2021, 21:22,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:1).
«Отличная реакция на пропущенный гол, мы здорово сыграли во втором тайме, почувствовали несправедливость после эпизода с пропущенным голом и продемонстрировали свой характер, вернувшись в игру. Мы не можем позволить судейским решениям испортить сезон.
Мы забили превосходные голы, Кавани показывает, почему он носит футболку с девятым номером. Забивает и Фред – всё это доказывает, что мы очень хороши», - цитирует Сульшера Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в английской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер