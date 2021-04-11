Сульшер: «Мы не можем позволить судейским решениям испортить сезон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:1).

«Отличная реакция на пропущенный гол, мы здорово сыграли во втором тайме, почувствовали несправедливость после эпизода с пропущенным голом и продемонстрировали свой характер, вернувшись в игру. Мы не можем позволить судейским решениям испортить сезон.

Мы забили превосходные голы, Кавани показывает, почему он носит футболку с девятым номером. Забивает и Фред – всё это доказывает, что мы очень хороши», - цитирует Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в английской Премьер-лиге.