Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Сон: «Сделаем всё возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов»

11 Апреля 2021, 21:11,

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хынмин прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Если ты не выигрываешь, то всегда остаётся осадок. Что ещё мне сказать? Да, это печальный результат, учитывая, что мы вели к перерыву. Это расстраивает. Мы допустили ошибки, за которые нас наказали.

Мы выходим на поле, чтобы побеждать. Я играю в английской Премьер-лиге уже шесть лет и стараюсь всегда сохранить позитив. Мы сделаем всё возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов», - цитирует Сона Sky Sports.

«Тоттенхэм» расположился на восьмом месте после тридцати одного тура, отставание от четвертой строчки составляет восемь зачетных баллов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Сон Хынмин
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