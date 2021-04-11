Сон: «Сделаем всё возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов»

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хынмин прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Если ты не выигрываешь, то всегда остаётся осадок. Что ещё мне сказать? Да, это печальный результат, учитывая, что мы вели к перерыву. Это расстраивает. Мы допустили ошибки, за которые нас наказали.

Мы выходим на поле, чтобы побеждать. Я играю в английской Премьер-лиге уже шесть лет и стараюсь всегда сохранить позитив. Мы сделаем всё возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов», - цитирует Сона Sky Sports.

«Тоттенхэм» расположился на восьмом месте после тридцати одного тура, отставание от четвертой строчки составляет восемь зачетных баллов.