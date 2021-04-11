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Моуринью: «Погба должен был получить красную карточку»

11 Апреля 2021, 20:54,

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Мы играли против хорошей команды, в составе которое множество сильных полузащитников. У нас были прекрасные возможности забить второй гол, мы попали в каркас ворот и доминировали в тот период матча. Думаю, что игра была хорошей, мы не заслужили такой результат. Нам не повезло, мне кажется, что Погба должен был получить красную карточку за игру локтем против Орье», - цитирует португальского специалиста Sky Sports.

После тридцати одного тура «Тоттенхэм» занимает лишь седьмое место в английской Премьер-лиге.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (2)
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0
Kostya
11 Апреля 2021, 22:13

Блин, я думал, он будет ныть за 2-ю жёлтую для Мактоминая, а он за прямую для Погба. Стареет бывший особенный.

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Allegro
11 Апреля 2021, 21:06

Маур, давай, неверное, в отставку. Ну и отступные, конечно, не забудь прихватить:)

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