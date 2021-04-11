Моуринью: «Погба должен был получить красную карточку»

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11 Апреля 2021, 20:54,
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Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3).
«Мы играли против хорошей команды, в составе которое множество сильных полузащитников. У нас были прекрасные возможности забить второй гол, мы попали в каркас ворот и доминировали в тот период матча. Думаю, что игра была хорошей, мы не заслужили такой результат. Нам не повезло, мне кажется, что Погба должен был получить красную карточку за игру локтем против Орье», - цитирует португальского специалиста Sky Sports.
После тридцати одного тура «Тоттенхэм» занимает лишь седьмое место в английской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Жозе Моуринью
Блин, я думал, он будет ныть за 2-ю жёлтую для Мактоминая, а он за прямую для Погба. Стареет бывший особенный.
Маур, давай, неверное, в отставку. Ну и отступные, конечно, не забудь прихватить:)