Моуринью: «Погба должен был получить красную карточку»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Мы играли против хорошей команды, в составе которое множество сильных полузащитников. У нас были прекрасные возможности забить второй гол, мы попали в каркас ворот и доминировали в тот период матча. Думаю, что игра была хорошей, мы не заслужили такой результат. Нам не повезло, мне кажется, что Погба должен был получить красную карточку за игру локтем против Орье», - цитирует португальского специалиста Sky Sports.

После тридцати одного тура «Тоттенхэм» занимает лишь седьмое место в английской Премьер-лиге.