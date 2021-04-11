Мактоминей: «В перерыве Сульшер сказал, что мы должны сохранять спокойствие»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:1).

«В перерыве тренер сказал, что мы должны сохранять спокойствие. Все в команде верили в свои силы, нам удалось обыграть очень сильного соперника, я счастлив.

Иногда так случается в футболе, первые тридцать минут мы были недостаточно хороши, но во втором тайме всё было под нашим контролем», - цитирует Мактоминея Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» сократил отставание от «Манчестер Сити» на одиннадцать очков, при этом «манкунианцы» имеют одну игру в запасе. Подопечным Сульшера до конца чемпионата предстоит сыграть ещё семь матчей.