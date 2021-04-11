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Роджерс: «Могли добиться большего сегодня»

11 Апреля 2021, 20:35,

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс остался недоволен игрой своей команды в первый час матча с «Вест Хэмом» (2:3).

«Мы должны были начать матч активно и навязать сопернику свою игру, но получилось всё наоборот. Парни медленно двигали мяч и были недостаточно агрессивны. В последние тридцать минут встречи мы были хороши, но всегда легче играть, когда счёт 0:3.

Конечно, мы могли добиться большего сегодня, но в первые 60 минут сыграли плохо», - цитирует Роджерса пресс-служба «Лестера».

После тридцати одного тура «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Брендан Роджерс
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