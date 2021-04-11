Роджерс: «Могли добиться большего сегодня»

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11 Апреля 2021, 20:35,
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс остался недоволен игрой своей команды в первый час матча с «Вест Хэмом» (2:3).
«Мы должны были начать матч активно и навязать сопернику свою игру, но получилось всё наоборот. Парни медленно двигали мяч и были недостаточно агрессивны. В последние тридцать минут встречи мы были хороши, но всегда легче играть, когда счёт 0:3.
Конечно, мы могли добиться большего сегодня, но в первые 60 минут сыграли плохо», - цитирует Роджерса пресс-служба «Лестера».
После тридцати одного тура «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лестер, Брендан Роджерс