Роджерс: «Могли добиться большего сегодня»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс остался недоволен игрой своей команды в первый час матча с «Вест Хэмом» (2:3).

«Мы должны были начать матч активно и навязать сопернику свою игру, но получилось всё наоборот. Парни медленно двигали мяч и были недостаточно агрессивны. В последние тридцать минут встречи мы были хороши, но всегда легче играть, когда счёт 0:3.

Конечно, мы могли добиться большего сегодня, но в первые 60 минут сыграли плохо», - цитирует Роджерса пресс-служба «Лестера».

После тридцати одного тура «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.