«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне, взяв у Моуринью реванш за 1:6

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11 Апреля 2021, 20:29,
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В матче 31-го тура АПЛ «Тоттенхэм» Жозе Моуринью схлестнулся с «Манчестер Юнайтед».
|(1:0) Сон Хынмин 40'
|57' Фред Сантос (1:1)
|79' Кавани Эдинсон (1:2)
|90' Гринвуд Мэйсон (1:3)
Жозе Моуринью против «Манчестер Юнайтед» - это всегда интересно. Даже когда его «Тоттенхэм» переживает не лучшие времена. Португалец в Англии тренировал немало клубов (некоторые не по одному разу), поэтому для него принципиальных противостояний в АПЛ много. Сейчас вот Моуринью борется с «Челси» за еврокубки, а конкретно с 31-м туре АПЛ на пути Жозе встал «Манчестер Юнайтед».
«Дьяволы» в четверг ночью играли в Испании. Пусть и минимум усилий приложен для победы над «Гранадой», но в свежести «Тоттенхэм», отдыхавший неделю, явно превосходил своего соперника. Поэтому путь к реваншу усложнялся. А ведь никто не забыл матч «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» в первом круге, когда «шпоры» разбили « дьяволов» со счётом 6:1. Такие «щелчки» быстро не проходят.
Сульшер бросил лучшие силы, чтобы добыть реванш в Лондоне - Бруну Фернандеш, Погба, Рэшфорд, Кавани. Моуринью ответил привычным дуэтом Сон - Кейн. И почти все из перечисленных действующих лиц сыграли в первом эпизоде, достойном внимания. Полчаса команды вели тактическую борьбу, иногда немного утомляя осторожностью, ничего не создавая, но за 10 минут до конца первого тайма Кавани счёт открыл. Правда, цифры на табло тогда не изменились.
Погба отличной передачей бросил в прорыв Кавани, Эдинсон аккуратно попал в «домик» Льорису и всё бы хорошо, но отбор прошёл в нарушением правил. Мактоминай ударил плицу Сона, прежде чем забрать мяч для «МЮ». А кореец так обиделся за удар по лицу, что гол в раздевалку получили «дьяволы». Кейн, Моура и Сон разыграли отличную атаку с передачами в касание, так что Хынмин замыкал уже перед пустым углом, забив метров с семи - 1:0.
Но футболисты «Манчестер Юнайтед» сдаваться не собирались, начав второй тайм очень активно. Часа игрового времени не прошло, а . Рэшфорд и Фред обыгрались в касание у чужой штрафной площади, выведя на ударную позицию Кавани. С ударом в упор каким-то чудом справился Льорис, однако первым на добивание подоспел тот же Фред и с пяти метров вколотил мяч под перекладину - 1:1. Через десять минут «дьяволы» должны были выходить вперёд, но шикарный удар Бруну Фернандеша метров с 20 в самом углу достал разыгравшийся Уго Льорис.
Давил в концовке «МЮ» и всё-таки своего добился. Бруну Фернандеш начал атаку передачей на свежего Гринвуда. Мейсон классно подал, а Эдинсон Кавани этот кросс замкнул в падении - 1:2. «Тоттенхэм» мог уйти от поражения после стандарта. Суматоха на угловом привела к тому, что мяч попал в голову Кавани, а от неё отскочил в штангу.
Но совсем драматичной концовки не случилось. Кавани обошёлся без автогола, а «Манчестер Юнайтед» увёз заслуженную победу, ещё и увеличил преимущество на шестой добавленной минуте - отличился Мейсон Гринвуд. Не 6:1 конечно, но три очка набраны и отрыв от «Лестера» уже семь баллов.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм
Тотен, скажи ЛЧ до свидания) Волевая победа - это всегда хорошо!
отличная игра! очень порадовали парни. несмотря на спорно отменённый гол (фиг бы с ним, не будь такой красоты от Погба и Кавани), вышли на второй тайм сверхзаряженными и сделали своё дело. Мактоминей, кстати, сам виноват. зачем ускоглазого трогал и крыльями размахивал? попробуйте теперь сказать, что МЮ не движется в правильном направлении:) первая голевая комбинация - шик и блеск, 1+1 от Гринвуда - перфекто! GGMU!!!
Уловил себя на мысли,что с введением ВАР начали давать фолы даже в безобидных ситуациях. На замедленном повторе кажется,что всё серьёзно.
Блин,ну это же АПЛ,а не ла Лига
Don't cry baby:) Хватит все время ныть, девочка))
ну тут двоякая ситуация... формально отмашка от Скотта была. махнул, попал по лицу. но и ускоглазый корчился так, будто его трактор сбил)..
у Мака вообще есть такая проблема - он очень долго принимает решения. много лишних касаний. а здесь ещё и руками махал. сыграй он дисциплинированнее и чётче, вели бы уже в первом тайме. хотя, кто знает, как бы тогда всё сложилось... не было бы перфоманса от Грини:)
Я о том,что без ВАР этот гол скорей всего бы засчитали.
И,по-моему,перед этим был фол на Решфорде.
И согласен,что-то много начали корчиться. Как будто им конечности отрывают
согласен. засчитали бы. но сколько б вёдер помоев на нас вылилось?) особенно, если судить по этому сезону. так что я даже рад, что гол после отмашки не засчитали, а МЮ после этого забил 3 с игры ))
Думал увидеть два параллельно припаркованных автобуса...ан нет...было весьма смотрибельно...порадовал попугаище, Кавани красаучег...действий вроде немного, но большинство крайне по делу...если бы Витя не привез, ваще было бы отлично
GGMU!!!
ля петушне закинули под хвост. кайф))
Хорошо, реванш на выезде, ну и Тоттенхэм всегда приятно обыграть !