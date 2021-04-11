Лингард: «Чуть не испортили себе сегодняшний день»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», прокомментировал домашнюю победу над «Лестером» (3:2) в рамках английской Премьер-лиги.

«Мы чуть не испортили себе сегодняшний день ужасной концовкой. Это продолжается уже несколько матчей, потому что мы всё ещё многому учимся. Из каждой игры мы извлекаем как положительные моменты, так и отрицательные. Заметьте, что мы атакуем против любого соперника и играем действительно хорошо. Я выбираю правильные позиции, потому что чувствую уверенность в себе.

Здорово, что нам есть за что бороться, каждая игра похожа на кубковую. Стараемся поступательно двигаться к топ-4 – это было бы блестящее достижение, впервые в истории «Вест Хэм» выступил бы в Лиге чемпионов», - цитирует Лингарда Sky Sports.