Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Хэм» едва не упустил победу над «Лестером», ведя 3:0

11 Апреля 2021, 18:05,

В борьбе за места в топ-четвёрке сошлись «Вест Хэм» и «Лестер». «Молотобойцы» в самом начале второго тайма сделали счет разгромным после дубля Джесси Лингарда и гола Джаррода Боуэна. В концовке Келечи Ихеначо забил два мяча, но «лисы» не спаслись - 2:3.

Лондонцы вернулись на четвертое место, у их соперника на одно очко больше.

Протокол игры  
Вест Хэм 3:2 Лестер
(1:0) Лингард Джесси 29'    
(2:0) Лингард Джесси 44'    
(3:0) Боуэн Джаррод 48'    
    70' Ихеаначо Келечи (3:1)
    90' Ихеаначо Келечи (3:2)
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Диоп Исса Крессуэлл Арон   30'   53' (Бальбуэна Фабиан (   53') Ноубл Марк   82' (Джонсон Бен (   82') Соучек Томаш   10' Форнальс Пабло Лингард Джесси Масуаку Артур   90' Боуэн Джаррод   85' (Бенрахма Саид (   85')
Запасные: Тротт Натан Мартин Дэвид Фредерикс Райан Одубеко Адемипо Ковентри Конор Алвес Фредерик
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль   46' (Томас Люк (   46') Эванс Джонни Фофана Уэсли   45' Рикарду Перейра II   33' Тилеманс Юри Ндиди Уилфред   46' Кастань Тимоти Прат Деннис   59' (Олбрайтон Марк (   59') Ихеаначо Келечи Варди Джейми
Запасные: Лешаела Такгало Фухс Кристиан Дэйли-Кэмпбелл Вонте Thanawat Suengchitthawon Таварес Сидней Менди Нампалис Уорд Дэнни II
11 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Лестер
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Комментарии (3)
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0
Super fanat
11 Апреля 2021, 18:22

АПЛ всё больше и больше выравнивается. Вот и Вест Хэм не выпадает так быстро из гонки за ЛЧ, казалось бы, как раньше. Своевременные включения в первом тайме обеспечили ему перевес, с которым Лестер уже ничего не смог сделать. Лингард аж себя в Вест Хэме обрёл и теперь сам становится достойным ЛЧ, а не пытается получить это, просто находясь в составе МЮ. Но команды нестабильны и счёт это демонстрирует! По логике, Челси, МЮ и Ливерпуль на опыте должны включить свои внутренние ресурсы и занять заслуженные места, но это в теории. На практике всё может обернуться совершенно иначе. Но интрига в чемпионате зато живёт, не в вопросе чемпионства, конечно, но в вопросе распределения мест в ЛЧ вполне. И всё равно, не перестаю восхищаться вкладом Вест Хэма и Астон Виллы в этом сезоне.

0
ARTUR
11 Апреля 2021, 18:13
Однако эти молоточки нехило барабанят по крышкам гороба некоторых команд, вот полная для меня неожиданность
0
Underdog
11 Апреля 2021, 18:15

Только что посмотрел их календарь оставшихся игр. Лёгкая прогулка по сравнению с Челси,Ливерпулем и Лестером.
Хотя это и может сыграть с ними злую шутку

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