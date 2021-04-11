«Вест Хэм» едва не упустил победу над «Лестером», ведя 3:0

В борьбе за места в топ-четвёрке сошлись «Вест Хэм» и «Лестер». «Молотобойцы» в самом начале второго тайма сделали счет разгромным после дубля Джесси Лингарда и гола Джаррода Боуэна. В концовке Келечи Ихеначо забил два мяча, но «лисы» не спаслись - 2:3.

Лондонцы вернулись на четвертое место, у их соперника на одно очко больше.