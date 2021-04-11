«Вест Хэм» едва не упустил победу над «Лестером», ведя 3:0

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11 Апреля 2021, 18:05,
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В борьбе за места в топ-четвёрке сошлись «Вест Хэм» и «Лестер». «Молотобойцы» в самом начале второго тайма сделали счет разгромным после дубля Джесси Лингарда и гола Джаррода Боуэна. В концовке Келечи Ихеначо забил два мяча, но «лисы» не спаслись - 2:3.
Лондонцы вернулись на четвертое место, у их соперника на одно очко больше.
Протокол игры
|(1:0) Лингард Джесси 29'
|(2:0) Лингард Джесси 44'
|(3:0) Боуэн Джаррод 48'
|70' Ихеаначо Келечи (3:1)
|90' Ихеаначо Келечи (3:2)
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Диоп Исса • Крессуэлл Арон 30' 53' ( Бальбуэна Фабиан ( 53') • Ноубл Марк 82' ( Джонсон Бен ( 82') • Соучек Томаш • 10'Форнальс Пабло • Лингард Джесси • Масуаку Артур • 90'Боуэн Джаррод 85' ( Бенрахма Саид ( 85')
Запасные: Тротт Натан • Мартин Дэвид • Фредерикс Райан • Одубеко Адемипо • Ковентри Конор • Алвес Фредерик
Шмейхель Каспер • Амарти Даниэль 46' ( Томас Люк ( 46') • Эванс Джонни • Фофана Уэсли • 45'Рикарду Перейра II • 33'Тилеманс Юри • Ндиди Уилфред • 46'Кастань Тимоти • Прат Деннис 59' ( Олбрайтон Марк ( 59') • Ихеаначо Келечи • Варди Джейми
11 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вест Хэм, Лестер
АПЛ всё больше и больше выравнивается. Вот и Вест Хэм не выпадает так быстро из гонки за ЛЧ, казалось бы, как раньше. Своевременные включения в первом тайме обеспечили ему перевес, с которым Лестер уже ничего не смог сделать. Лингард аж себя в Вест Хэме обрёл и теперь сам становится достойным ЛЧ, а не пытается получить это, просто находясь в составе МЮ. Но команды нестабильны и счёт это демонстрирует! По логике, Челси, МЮ и Ливерпуль на опыте должны включить свои внутренние ресурсы и занять заслуженные места, но это в теории. На практике всё может обернуться совершенно иначе. Но интрига в чемпионате зато живёт, не в вопросе чемпионства, конечно, но в вопросе распределения мест в ЛЧ вполне. И всё равно, не перестаю восхищаться вкладом Вест Хэма и Астон Виллы в этом сезоне.
Только что посмотрел их календарь оставшихся игр. Лёгкая прогулка по сравнению с Челси,Ливерпулем и Лестером.
Хотя это и может сыграть с ними злую шутку