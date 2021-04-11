«Ньюкасл» добыл волевую победу в матче с «Бёрнли»

Представители нижней трети таблицы чемпионата Англии, «Бёрнли» и «Ньюкасл», играли в матче 31-го тура. Хозяева были активнее, постоянно били по воротам и подали дюжину угловых. Однако победа в первом тайме ничего им не дала, так как на гол Матея Выдры гости ответили ударами Джейкоба Мёрфи и Аллана Сен-Максимена - 2:1. «Ньюкасл» оторвался от зоны вылета на шесть очков вплотную подобрался к сегодняшнему противнику.