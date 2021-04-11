«Ньюкасл» добыл волевую победу в матче с «Бёрнли»

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11 Апреля 2021, 15:57,
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Представители нижней трети таблицы чемпионата Англии, «Бёрнли» и «Ньюкасл», играли в матче 31-го тура. Хозяева были активнее, постоянно били по воротам и подали дюжину угловых. Однако победа в первом тайме ничего им не дала, так как на гол Матея Выдры гости ответили ударами Джейкоба Мёрфи и Аллана Сен-Максимена - 2:1. «Ньюкасл» оторвался от зоны вылета на шесть очков вплотную подобрался к сегодняшнему противнику.
Протокол игры
|(1:0) Выдра Матей 18'
|59' Мёрфи Джейкоб (1:1)
|64' Сен-Максимен Аллан (1:2)
Пикок-Фаррелл Бэйли • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Питерс Эрик • Гудмундссон Йоханн • Вествуд Эшли • Браунхилл Джош • 70'Макнил Дуайт • Выдра Матей • Вуд Крис
Запасные: Норрис Уилл • Тэйлор Чарли • Корк Джек • Ричардсон Льюис • Данн Джимми • Мумбонго Джоэль • Стивенс Дейл • Бардсли Филипп • Нэрти Ричард
Дубравка Мартин • Мёрфи Джейкоб • Фернандес Федерико • Кларк Киран • Дамметт Пол • Ритчи Мэтт • Альмирон Мигель • Шелви Джонджо • Лонгстафф Шон • Жоэлинтон 58' ( Сен-Максимен Аллан ( 58') • Гейл Дуайт 58' ( Уилсон Каллум ( 58')
Запасные: Льюис Джамал • Уиллок Джо • Кэрролл Эндрю • Хендрик Джефф • Крафт Эмиль • Дарлоу Карл • Манкильо Хави
11 апреля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ньюкасл, Бёрнли