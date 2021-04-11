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«Ньюкасл» добыл волевую победу в матче с «Бёрнли»

11 Апреля 2021, 15:57,

Представители нижней трети таблицы чемпионата Англии, «Бёрнли» и «Ньюкасл», играли в матче 31-го тура. Хозяева были активнее, постоянно били по воротам и подали дюжину угловых. Однако победа в первом тайме ничего им не дала, так как на гол Матея Выдры гости ответили ударами Джейкоба Мёрфи и Аллана Сен-Максимена - 2:1. «Ньюкасл» оторвался от зоны вылета на шесть очков  вплотную подобрался к сегодняшнему противнику.

Протокол игры  
Бёрнли 1:2 Ньюкасл
(1:0) Выдра Матей 18'    
    59' Мёрфи Джейкоб (1:1)
    64' Сен-Максимен Аллан (1:2)
Пикок-Фаррелл Бэйли Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Питерс Эрик Гудмундссон Йоханн Вествуд Эшли Браунхилл Джош   70' Макнил Дуайт Выдра Матей Вуд Крис
Запасные: Норрис Уилл Тэйлор Чарли Корк Джек Ричардсон Льюис Данн Джимми Мумбонго Джоэль Стивенс Дейл Бардсли Филипп Нэрти Ричард
Дубравка Мартин Мёрфи Джейкоб Фернандес Федерико Кларк Киран Дамметт Пол Ритчи Мэтт Альмирон Мигель Шелви Джонджо Лонгстафф Шон Жоэлинтон   58' (Сен-Максимен Аллан (   58') Гейл Дуайт   58' (Уилсон Каллум (   58')
Запасные: Льюис Джамал Уиллок Джо Кэрролл Эндрю Хендрик Джефф Крафт Эмиль Дарлоу Карл Манкильо Хави
11 апреля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ньюкасл, Бёрнли
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