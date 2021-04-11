​«ПСЖ» контактировал с окружением Салаха

«ПСЖ» продумывает варианты усиления атаки на случай ухода из клуба Килиана Мбаппе, которого слухи активно связывают с «Реалом». Как сообщает Telefoot, одним из кандидатов для парижан является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. По информации журналиста Жюльена Мейнарда, парижане уже наладили контакты с окружением египетского футболиста.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Если брать нынешний сезон, то египетский форвард записал на свой счёт двадцать восемь голов в сорока трёх матчах.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Мохамеда Салаха в 110 миллионов евро. Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан ещё на два сезона.