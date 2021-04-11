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​«ПСЖ» контактировал с окружением Салаха

11 Апреля 2021, 13:50,

«ПСЖ» продумывает варианты усиления атаки на случай ухода из клуба Килиана Мбаппе, которого слухи активно связывают с «Реалом». Как сообщает Telefoot, одним из кандидатов для парижан является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. По информации журналиста Жюльена Мейнарда, парижане уже наладили контакты с окружением египетского футболиста.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Если брать нынешний сезон, то египетский форвард записал на свой счёт двадцать восемь голов в сорока трёх матчах.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Мохамеда Салаха в 110 миллионов евро. Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан ещё на два сезона.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, ПСЖ, Мохамед Салах, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Super fanat
11 Апреля 2021, 15:00

Вот только Салах не игрок ПСЖ ещё, а Ливерпуля. Исправьте. Да, пусть замена и не совсем равная, в частности, берут игрока намного более возрастного, чем Килиан, выхлоп будет тот же. Уверен, Салах в первый же сезон станет лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Но, конечно, для ПСЖ приоритет удержать Мбаппе! Деньгами, ЛЧ, всем, чем угодно. Потому что не факт, что Салаха отпустят и он обойдётся ПСЖ дорого. Про возраст я уже писал.

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