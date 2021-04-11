​Моуринью хочет пригласить в «Тоттенхэм» Феллайни

Маруан Феллайни может вернуться в английскую Премьер-лигу. Как сообщает бельгийский Voetbal24, воссоединиться с полузащитником хочет главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Португалец уже работал с Феллайни в «Манчестер Юнайтед» и высоко ценил игрока, несмотря на критику со стороны прессы и фанатов.

В настоящее время Маруан Феллайни выступает за китайский «Шаньдун Тайшань». Действующий контракт бельгийского полузащитника рассчитан до конца 2021 календарного года.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 33-летнего Маруана Феллайни в пять миллионов евро.