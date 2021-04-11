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​Моуринью хочет пригласить в «Тоттенхэм» Феллайни

11 Апреля 2021, 11:48,

Маруан Феллайни может вернуться в английскую Премьер-лигу. Как сообщает бельгийский Voetbal24, воссоединиться с полузащитником хочет главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Португалец уже работал с Феллайни в «Манчестер Юнайтед» и высоко ценил игрока, несмотря на критику со стороны прессы и фанатов.

В настоящее время Маруан Феллайни выступает за китайский «Шаньдун Тайшань». Действующий контракт бельгийского полузащитника рассчитан до конца 2021 календарного года.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 33-летнего Маруана Феллайни в пять миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Маруан Феллайни, Трансферы футбола - лето 2021, Шаньдун Тайшань
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