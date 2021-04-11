​«Арсенал» поборется за Лингарда

Полузащитник Джесси Лингард находится на карандаше лондонского «Арсенала». Об этом на своих страницах сообщает Daily Star.

У Лингарда в этом сезоне не пошли дела в «Манчестер Юнайтед», поэтому зимой он перебрался в «Вест Хэм» на правах аренды. В восьми матчах за «молотобойцев» Джесси забил шесть голов и четырежды ассистировал партнёрам, что позволило ему получить вызов в сборную Англии.

«Вест Хэм» наверняка будет пытаться выкупить Лингарда у «Манчестер Юнайтед», но борьбу за футболиста постарается навязать и «Арсенал».

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Джесси Лингарда в 15 миллионов евро.