​«Арсенал» поборется за Лингарда

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11 Апреля 2021, 10:39,
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Полузащитник Джесси Лингард находится на карандаше лондонского «Арсенала». Об этом на своих страницах сообщает Daily Star.
У Лингарда в этом сезоне не пошли дела в «Манчестер Юнайтед», поэтому зимой он перебрался в «Вест Хэм» на правах аренды. В восьми матчах за «молотобойцев» Джесси забил шесть голов и четырежды ассистировал партнёрам, что позволило ему получить вызов в сборную Англии.
«Вест Хэм» наверняка будет пытаться выкупить Лингарда у «Манчестер Юнайтед», но борьбу за футболиста постарается навязать и «Арсенал».
Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Джесси Лингарда в 15 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Джесси Лингард