​Сульшер: «Второе место в АПЛ – не достижение»

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11 Апреля 2021, 09:45,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос по поводу возможности финиша на втором месте в Премьер-лиге.
«Нельзя сказать, что второе место – это достижение. Наши амбиции гораздо более высоки. Наша цель – догнать команду, которая впереди нас. «Манчестер Сити» проводит фантастический сезон, и мы знаем, что впереди нас ждёт серьёзная задача, которую нужно принять», - сказал Сульшер на пресс-конференции.
«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице английского чемпионата отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на четырнадцать очков, проведя на две игры меньше.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер