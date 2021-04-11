Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Сульшер: «Второе место в АПЛ – не достижение»

11 Апреля 2021, 09:45,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос по поводу возможности финиша на втором месте в Премьер-лиге.

«Нельзя сказать, что второе место – это достижение. Наши амбиции гораздо более высоки. Наша цель – догнать команду, которая впереди нас. «Манчестер Сити» проводит фантастический сезон, и мы знаем, что впереди нас ждёт серьёзная задача, которую нужно принять», - сказал Сульшер на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице английского чемпионата отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на четырнадцать очков, проведя на две игры меньше.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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