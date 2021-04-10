​Семь худших трансферов «Манчестер Юнайтед» после Алекса Фергюсона

В прошлом году «Манчестер Юнайтед» выиграл гонку за полузащитника Донни ван де Бека, но голландский футболист до сих пор не стал игроком основной обоймы «красных дьяволов». Называть трансфер ван де Бека провальным пока преждевременно, ведь молодой хавбек не провёл на «Олд Траффорд» и одного года, зато есть повод вспомнить неудачные сделки «МЮ» во времена после ухода с тренерского мостика легендарного сэра Алекса Фергюсона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделяет семь трансферных провалов «красных дьяволов» за восемь лет.

Анхель ди Мария

С Анхелем ди Марией на «Олд Траффорд» связывали большие надежды. Аргентинец перебрался в «Манчестер Юнайтед» и взял седьмой номер, под которым ранее за клуб выступали Криштиану Роналду, Эрик Кантона и нескольких других выдающихся футболистов. Встать с ними в один ряд ди Марии не удалось. Анхелю было суждено провести в стане «красных дьяволов» всего лишь один сезон. Забив четыре гола и сделав двенадцать голевых передач в тридцати двух матчах за «Юнайтед», ди Мария отправился в «ПСЖ».

Радамель Фалькао

Радамель Фалькао штамповал голы пачками, выступая за «Порту», «Атлетико» и «Монако», но поддержать статус супербомбардира в «Манчестер Юнайтед» колумбийцу не удалось. За сезон на «Олд Траффорд» Фалькао забил только четыре гола и пять раз ассистировал партнёрам. После года в «МЮ» Радамель вернулся в «Монако», а затем отправился в новую аренду – в «Челси». Там он боролся с травмой и отметился лишь одним результативным ударом в двенадцати матчах. Туманный Альбион явно не подошёл Фалькао.

Маркос Рохо

Маркос Рохо провёл в «Манчестер Юнайтед» более шести лет, хотя сомнения по поводу соответствия его уровня уровню «красных дьяволов» возникали всегда. Рохо часто сталкивался с критикой за свои ошибки на футбольном поле, плюс аргентинец имел проблемы нефутбольного характера. Трансфер Рохо наверняка заслуживает места в нашем списке неудач манкунианцев на рынке, хотя Маркос и сыграл за «дьяволов» сто двадцать два матча.

Мемфис Депай

Мемфис Депай входит в число игроков, которые получили в «Манчестер Юнайтед» особенный седьмой номер, но ожиданий не оправдали. Проведя за манкунианскую команду пятьдесят три матча, Депай отметился всего-навсего шестью голами да семью ассистами. Весьма скудные показатели для игрока, который должен был задавать тон в атаке. После полутора лет на «Олд Траффорд» Мемфис был продан «Лиону».

Морган Шнайдерлин

Как и Мемфис Депай, Морган Шнайдерлин перебрался в «Манчестер Юнайтед» в средине 2015 года, а покинул клуб уже в январе 2017 года. Стать твёрдым игроком основного состава «красных дьяволов» французский полузащитник так и не смог, в результате чего он пошёл на понижение в «Эвертон». В настоящее время Шнайдерлин защищает цвета французской «Ниццы».

Бастиан Швайнштайгер

Трансфер Бастиана Швайнштайгера тоже относится к категории неудач «Манчестер Юнайтед». Первый сезон немца на «Олд Траффорд» испортила травма, а затем он попросту оказался не нужен новому тренеру Жозе Моуринью - португальский специалист отправил Швайнштайгера в молодёжку. За основу в том сезоне немецкий хавбек провёл лишь несколько матчей. Однажды Моуринью рассказал, что жалеет о том, как он повёл себя в ситуации с Бастианом. Вот уж редко такое услышишь от Особенного. Фанаты «МЮ» поддерживали Швайнштайгера в той истории, но это не отменяет тот факта, что трансфер немецкого полузащитника себя не оправдал.

Алексис Санчес

Алексис Санчес – ещё один футболист, с которым ассоциируется проклятие седьмого номера в «Манчестер Юнайтед». Чилиец перебрался на «Олд Траффорд» в начале 2018 года, но ожиданий не оправдал. Санчес много времени проводил в лазарете, а когда он был здоров, то играл откровенно слабо. За полтора года Алексис провёл в составе «МЮ» сорок пять матчей. В них форвард забил всего пять голов и отдал только девять результативных передач на партнёров.